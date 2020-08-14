Замминистра внутренних дел Белоруссии утверждает, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков утверждает, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было. Об этом, как передает портал tut.by, Барсуков сообщил ночью, когда приезжал к ИВС на улице Окрестина в Минске, из которого стали отпускать задержанных. Барсуков пообещал, что все задержанные на протестных акциях выйдут на свободу из этого изолятора к 06:00. Официального подтверждения этому пока не поступало. Доподлинно неизвестно и о числе задержанных, доставленных в изолятор на Окрестина за все дни протестов.