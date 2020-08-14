Сегодня в Монако пройдет первый официальный этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги

Российских спортсменов среди участников турнира не будет.

В нынешнем году из-за пандемии коронавирса Бриллиантовая лига пройдет в усеченном формате. Это касается как всего календаря сезона, так и отдельного турнира в Монако. Всего в календаре имеется 9 этапов бриллиантовой лиги, включая три выставочных турнира. На данный момент уже не состоялись этапы в Рабате и Лондоне, отменены соревнования в Париже и американском Юджине. К тому же, нынешняя Бриллиантовая Лига собственно лигой не будет, атлеты не смогут набирать очки и соревноваться в Гранд-Финале в Цюрихе, как это было изначально запланировано.

Впрочем, российские легкоатлеты не примут участие и в оставшихся этапах. Получить нейтральный статус они пока не могут. Даже не смотря на то, что ВФЛА в среду оплатила штраф в World Athletics, наложенный за многочисленные допинговые нарушения.

Пока российские легкоатлеты могут соревноваться только внутри страны. Ближайший старт -Мемориал братьев Знаменских, который пройдет в Смоленске 21-22 августа.