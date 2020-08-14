В Лондоне сегодня продолжатся административные слушания по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанджа в США

В Лондоне сегодня продолжатся административные слушания по вопросу об экстрадиции основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанджа в США. Они идут уже больше года.

В магистратском суде района Вестминстер должно пройти одно из последних административных слушаний перед началом основного разбирательства, которое назначено на сентябрь. На прошлом заседании судья Ванесса Барайтсер объявила, что осенью Джулиан Ассандж будет должен присутствовать в зале очно, а пока что он, как правило, следит за происходящим по видеосвязи из тюрьмы.

На административных слушаниях судья изучала новые обвинения, предъявленные основателю WikiLeaks прокуратурой Соединённых Штатов. За последние несколько лет в его деле набрались десятки эпизодов. В общей сложности Джулиану Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы по статьям о раскрытии секретной информации, взлому компьютеров государственных чиновников и многим другим.

Основателя WikiLeaks задержали в апреле прошлого года, после того как он семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от обвинений в домогательствах и изнасиловании.

Сайт WikiLeaks работает с 2006-ого года. Среди его самых известных публикаций — переписка американских дипломатов и обнародование документов о военных кампаниях США на Ближнем востоке.