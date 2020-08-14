Министерство информации Белоруссии проведет сегодня встречу с участием журналистов и руководства МВД

Она будет посвящена работе СМИ в ходе протестных акций в стране, вызванных объявленными ЦИКом итогами президентских выборов.

В белорусском МВД уверяют, что главная задача намеченного разговора – выслушать обе стороны и понять, как можно снизить насилие в отношении журналистов. Как утверждается, на встрече будут присутствовать сотрудники как государственных, так и негосударственных СМИ. В министерстве информации подчеркивают, что получили множество обращений по поводу работы журналистов в условиях протестов.

Ранее сотрудники как белорусских, так и российских, а также зарубежных изданий жаловались на необоснованные и жесткие задержания в ходе демонстраций. Среди российских журналистов в первые дни были задержаны сотрудники телеканала «Дождь», агентства РИА Новости, телеканала RT, интернет-издания Znak.com и ряда других СМИ. С некоторыми из них, как, например, корреспондентом интернет-издания «Медуза» Максимом Солоповым, не могли связаться двое суток. При задержании его избили.

На этом фоне журналисты целого ряда белорусских государственных СМИ потребовали прекратить насилие в отношении тех, кто освещает протестные акции, передает местное интернет-издание Tut.by.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время протестных акций в республике были задержаны почти 70 журналистов. Около трети из них, как отмечается, остаются в изоляторах временного содержания.