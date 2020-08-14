Из СИЗО на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных на акциях протеста

Как передает РИА, встретить их пришли десятки людей. На видео в соцсетях, видно, что людей, которые покидают СИЗО, встречают аплодисментами. При этом некоторые освобожденные призывают не устраивать оваций, т.к., по их словам, сотрудники изолятора «реагируют на это новыми избиениями тех, кто еще под стражей. Между тем агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой на замминистра внутренних дел Александра Барсукова сообщает, что всех задержанных на акциях протеста в Минске до 6 утра должны были выпустить из СИЗО.

Глава администрации белорусского президента рассказала о поручении Александра Лукашенко разобраться с массовыми задержаниями. По словам Натальи Кочановой, он услышал мнение трудовых коллективов на этот счет.

Кочанова призвала всех остановиться и проявить благоразумие.