Врачи в Южной Корее намерены провести массовую забастовку

Все из-за планов властей увеличить число медработников в стране.

Бастовать, по предварительным оценкам, должны около 130 тысяч врачей. Их интересы представляет Медицинская ассоциация Кореи – она и организует акцию. В Минздраве страны говорят, что к забастовке присоединятся почти 25% всех больниц. Работу в обычном режиме, как ожидается, продолжат только сотрудники жизненно необходимых отделений, например, интенсивной терапии.

Профессия медика в Южной Корее считается одной из наиболее престижных. При этом процесс обучения на нее – один из самых длительных. Власти же хотят значительно расширить квоту на прием абитуриентов в медицинские вузы, чтобы в течение 10 лет подготовить еще несколько тысяч докторов. По мнению чиновников, это поможет лучше бороться с кризисами, подобными эпидемии коронавируса. Но бастующие врачи считают иначе. По их мнению, между медиками может возникнуть нездоровая конкуренция. Кроме того, они считают, что проблему нехватки медработников в селах можно решить не новыми кадрами, а увеличением зарплат.

Власти Южной Кореи накануне призвали врачей не проводить массовую забастовку.