С вечера четверга из ИВС на улице Окрестина в Минске выпускают задержанных на акциях протеста. Встретить их пришли десятки людей. На видео в соцсетях покидающих СИЗО, встречают аплодисментами. При этом некоторые освобожденные призывают избегать оваций, т.к., по их словам, сотрудники изолятора «реагируют на это избиением тех, кто еще под стражей.

Поздно вечером к ИВС приехал замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков и заверил, что всех задержанных.

Глава МВД Белоруссии извинился за действия милиции на протестах. В эфире телеканала ОНТ Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей.

По словам Караева, за прошедшие несколько суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников силовых структур. Всего, по его данным, на митингах пострадали 60 милиционеров.

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся сегодня для обсуждения вопроса возможного введения санкций против Белоруссии.

Между тем, Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить в роли посредников, чтобы помочь стране выйти из кризиса после недавних президентских выборов.



Как сказал в интервью телеканалу Евроньюз министр иностранных ел Литвы Линас Линкявичюс, сложность заключается в том, что в Белоруссии нет единого лидера оппозиции.

Между тем, белорусская оппозиция призывает мировое сообщество отреагировать на ситуацию в стране и признать Светлану Тихановскую новым президентом Белоруссии.

Россия наблюдает отчетливые признаки иностранного вмешательства в дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД. Мария Захарова подчеркнула, что Россия не причастна к организации беспорядков на территории страны.

По словам Марии Захаровой, подтверждения непричастности России к дестабилизации ситуации в стране уже переданы в Белоруссию.