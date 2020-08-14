Число заражений коронавирусом в мире, по данным статистического портала Worldometer, превысило 21 млн

. От COVID-1 скончались почти более 752 тыс чел. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составляет 96,5.
2020-08-14T05:10:25+03:00
2020-08-14T05:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 14 августа 2020
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