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05:09, 14 августа 2020

В Северной Корее будет новый премьер.

Как сообщает официальное агентство ЦТАК, главой правительства стал зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун. Решение принято на политбюро ЦК партии под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. Причины кадрового решения не уточняются



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