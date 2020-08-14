Главы МИД ЕС обсудят сегодня ситуацию в Белоруссии после выборов президента страны.

Речь в ходе видеоконференции пойдет о возможных санкциях против Белоруссии и активизации поддержки белорусской оппозиции. Пока, по оценкам наблюдателей, консенсуса в Евросоюзе по этим вопросам нет. Не исключено, что к ограничительным мерам против Минска участники саммита вернуться на следующей плановой встрече 27-28 августа в Берлине.
2020-08-14T05:07:57+03:00
2020-08-14T05:08:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 14 августа 2020
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