Координатора «Открытой России» Артема Важенкова допросили по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Об этом сайту «Медуза» рассказал адвокат Антон Гашинский. По статье об участии в массовых беспорядках Важенкову в Белоруссии грозит до 8-ми лет лишения свободы. Важенков был задержан в день выборов 9 августа в Минске, куда приехал как независимый наблюдатель. Все это время он остается под стражей. По словам Гашинского, Важенков избит, следователь внес наличие побоев в протокол и назначил судмедэкспертизу.