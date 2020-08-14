Координатора «Открытой России» Артема Важенкова допросили по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Об этом сайту «Медуза» рассказал адвокат Антон Гашинский. По статье об участии в массовых беспорядках Важенкову в Белоруссии грозит до 8-ми лет лишения свободы. Важенков был задержан в день выборов 9 августа в Минске, куда приехал как независимый наблюдатель. Все это время он остается под стражей. По словам Гашинского, Важенков избит, следователь внес наличие побоев в протокол и назначил судмедэкспертизу.
2020-08-14T05:06:55+03:00
2020-08-14T05:06:59+03:00
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05:06, 14 августа 2020
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