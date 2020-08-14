С вечера четверга из ИВС на улице Окрестина в Минске выпускают задержанных на акциях протеста.

Встретить их пришли десятки людей. На видео в соцсетях покидающих СИЗО, встречают аплодисментами. При этом «РИА Новости» сообщает, что некоторые освобожденные призывают избегать оваций. По их словам, сотрудники изолятора «реагируют на это избиением тех, кто еще под стражей. Поздно вечером к ИВС приехал замминистра внутренних дел Александр Барсуков и заверил, что всех задержанных отпустят из этого изолятора к 6 утра.
2020-08-14T05:05:42+03:00
2020-08-14T05:05:46+03:00
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05:05, 14 августа 2020
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