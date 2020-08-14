Дональд Трамп может объявить о согласии на выдвижение кандидатом президенты с лужайки у Белого дома.

В интервью газете «Нью-Йорк пост» он сказал, что склоняется именно к этому варианту. Трамп ранее отмечал, что может выступить с данным заявлением либо из Белого дома, либо в штате Пенсильвания.
2020-08-14T04:15:16+03:00
2020-08-14T04:15:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 14 августа 2020
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