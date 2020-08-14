Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена из Центра им. Хруничева на космодром Плесецк.

Как рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, железнодорожный эшелон с ракетой должен прибыть на северный космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа. В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания «Ангары-А5» могут возобновиться осенью 2020 года. Первый и пока единственный запуск «Ангары-А5» был выполнен в декабре 2014 года.
2020-08-14T04:14:04+03:00
2020-08-14T04:14:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 14 августа 2020
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