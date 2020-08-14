Американская вакцина от коронавируса вряд ли будут зарегистрирована к ноябрю.

Таков, как передает Рейтер, прогноз главы Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза. По его словам, это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний. Как отметил Коллинз, для сбора

информации о безопасности и эффективности препаратов для широкого применения потребуется привлечь около 10 тыс. добровольцев. Ранее Дональд Трамп пообещал, что в случае одобрения специалистов США произведут около 600 млн доз вакцин.