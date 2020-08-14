Власти Палестины отзывают своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, такое решение было принято из-за трехстороннего заявления о нормализации отношений ОАЭ с Израилем. Соответствующий указ подписал президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее власти Палестины заявили о своем «решительном неприятии и осуждении» трехстороннего соглашения, достигнутого Израилем, ОАЭ и США.