Власти Палестины отзывают своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как заявил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики, такое решение было принято из-за трехстороннего заявления о нормализации отношений ОАЭ с Израилем. Соответствующий указ подписал президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее власти Палестины заявили о своем «решительном неприятии и осуждении» трехстороннего соглашения, достигнутого Израилем, ОАЭ и США.
2020-08-14T04:11:16+03:00
2020-08-14T04:11:20+03:00
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04:11, 14 августа 2020
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