Санкции ЕС против Белоруссии могут быть введены до конца августа.

По сведениям Рейтер, за ограничительные меры против Минска высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Венгрия пока призывает продолжать диалог с Белоруссией. Решение о санкциях должны поддержать все 27 государств — членов Евросоюза. В ЕС сомневаются в легитимности президентских выбров в Белоруссии и возмущены действиями силовых структур страны при разгоне протестных акций. Сегодня вопрос о санкциях будет обсуждаться на экстренном саммите Глав МИД ЕС, но, по сведениям Рейтер, принятия окончательного решения пока не ожидается.
2020-08-14T04:09:47+03:00
2020-08-14T04:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 14 августа 2020
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