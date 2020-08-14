Санкции ЕС против Белоруссии могут быть введены до конца августа.

По сведениям Рейтер, за ограничительные меры против Минска высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. Венгрия пока призывает продолжать диалог с Белоруссией. Решение о санкциях должны поддержать все 27 государств — членов Евросоюза. В ЕС сомневаются в легитимности президентских выбров в Белоруссии и возмущены действиями силовых структур страны при разгоне протестных акций. Сегодня вопрос о санкциях будет обсуждаться на экстренном саммите Глав МИД ЕС, но, по сведениям Рейтер, принятия окончательного решения пока не ожидается.