Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестных акциях.

Во всяком случае, так утверждает спикер белорусского Сената Наталья Кочанова. По ее словам, президент услышал мнение трудовых коллективов, и по состоянию на вечер четверга из милиции отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетние переданы под расписки родителям. «Нам не нужна драка, не нужна война», — отметила глава администрации президента Белоруссии.
2020-08-14T04:08:34+03:00
2020-08-14T04:08:39+03:00
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04:08, 14 августа 2020
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