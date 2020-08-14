Лукашенко поручил разобраться с массовыми задержаниями на протестных акциях.

Во всяком случае, так утверждает спикер белорусского Сената Наталья Кочанова. По ее словам, президент услышал мнение трудовых коллективов, и по состоянию на вечер четверга из милиции отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетние переданы под расписки родителям. «Нам не нужна драка, не нужна война», — отметила глава администрации президента Белоруссии.