Из ИВС на улице Окрестина в Минске выпускают задержанных на протестных акциях.

Как сообщило сетевое издание tut.by, к ИВС приезжал замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. Он заявил, что до 06:00 на свободу выйдут все находящиеся в этом изоляторе.
2020-08-14T04:05:34+03:00
2020-08-14T04:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 14 августа 2020
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