Пентагон формирует целевую группу для расследования случаев появления НЛО, которые наблюдали военные летчики.

По сведениям телекомпании Си-эн-эн, курировать проект будет первый замминистра обороны США Дэвид

Норквист. Официальное заявление о формировании такой группы, как передает телеканал, последует через несколько

Дней. В самом военном ведомстве информацию пока не комментировали. В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможным снятием грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах.