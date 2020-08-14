По сведениям телекомпании Си-эн-эн, курировать проект будет первый замминистра обороны США Дэвид
Норквист. Официальное заявление о формировании такой группы, как передает телеканал, последует через несколько
Дней. В самом военном ведомстве информацию пока не комментировали. В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможным снятием грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах.
Пентагон формирует целевую группу для расследования случаев появления НЛО, которые наблюдали военные летчики.
По сведениям телекомпании Си-эн-эн, курировать проект будет первый замминистра обороны США Дэвид