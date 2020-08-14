Договоренности с ОАЭ о нормализации отношений не означает отказа Израиля от аннексии палестинских территорий.

С таким заявлением в Вашингтоне выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. По его словам, от этого плана никто не отказывался, его реализацию просто перенесли на более поздний срок. Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей с ОАЭ Израиль отказывается от планов аннексии территорий ПНА.