Договоренности с ОАЭ о нормализации отношений не означает отказа Израиля от аннексии палестинских территорий.

С таким заявлением в Вашингтоне выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. По его словам, от этого плана никто не отказывался, его реализацию просто перенесли на более поздний срок. Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей с ОАЭ Израиль отказывается от планов аннексии территорий ПНА.
2020-08-14T03:10:47+03:00
2020-08-14T03:10:52+03:00
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03:10, 14 августа 2020
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