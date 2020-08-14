АНБ и ФБР США обвинили Россию в создании и запуске нового вируса.

По данным американских спецслужб, вирус Drovorub поражает систему Linux и представляет угрозу для пользователей систем нацбезопасности, Пентагона и базы оборонной промышленности, использующих данную операционную систему. В опубликованном докладе утверждается, что за разработку вируса отвечало ГРУ.
2020-08-14T03:09:27+03:00
2020-08-14T03:09:31+03:00
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03:09, 14 августа 2020
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