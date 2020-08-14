В Барселоне стартует программа шестого этапа ЧМ Ф-1 — Гран-при Испании.

Сегодня – свободные заезды, завтра – квалификация, сама гонка состоится в воскресение в 16:10.
2020-08-14T02:14:53+03:00
2020-08-14T02:14:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 14 августа 2020
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