Минюст США обвинил Йельский университет в расовой дискриминации абитуриентов.

Двухлетнее расследование показало, что престижный американский ВУЗ нарушает при поступлении права белых и американцев азиатского происхождения в нарушение закона о гражданских правах 1964 года. По словам чиновника Минюста Эрика Дрейбенда, для большинства абитуриентов из числа белых и азиатов вероятность поступления в Йель составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с такими же академическими данными.