Лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели могут подписать соглашение о нормализации отношений между странами.

Во всяком случае, так считает президент США Дональд Трамп. Решение Израиля и ОАЭ нормализовать отношения Трамп назвал «исторической новостью». В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по

аннексии части палестинских территорий.