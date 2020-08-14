Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отн. граждан Белоруссии.

Четыре президента предложили свое посредничество для поиска мирного выхода из кризиса в Белоруссии. В своем совместном обращении они призвали власти Белоруссии освободить всех задержанных участников протестных акций, отказаться от новых арестов и немедленно начать диалог с представителями оппозиции.
2020-08-14T02:10:12+03:00
2020-08-14T02:10:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 14 августа 2020
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