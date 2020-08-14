Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отн. граждан Белоруссии.

Четыре президента предложили свое посредничество для поиска мирного выхода из кризиса в Белоруссии. В своем совместном обращении они призвали власти Белоруссии освободить всех задержанных участников протестных акций, отказаться от новых арестов и немедленно начать диалог с представителями оппозиции.