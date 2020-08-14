Верховный суд Беларуси накануне опубликовал список арестованных во время массовых акций протеста.

В него, как передает белорусский информ. портал Tut.by, включены имена людей, которым назначен административный арест только 11 августа и только в Минске. В списке более 500 имен. Судя по списку, задержанным давали от четырех до 25 суток ареста. Чаще всего суды назначали 15 суток.