Верховный суд Беларуси накануне опубликовал список арестованных во время массовых акций протеста.

В него, как передает белорусский информ. портал Tut.by, включены имена людей, которым назначен административный арест только 11 августа и только в Минске. В списке более 500 имен. Судя по списку, задержанным давали от четырех до 25 суток ареста. Чаще всего суды назначали 15 суток.
2020-08-14T02:09:12+03:00
2020-08-14T02:09:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 14 августа 2020
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