Агентство «Sputnik Беларусь» сообщает, что всех задержанных на акциях протеста в Минске до 6 утра выпустят из СИЗО.

У себя в телеграм-канале агентство ссылается на замминистра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова, который приезжал в изолятор на ул. Окрестина, где уже освобождают задержанных. Сколько точно людей освобождаются, сказать сложно — в коротком видео, которое приводит телеграм канал «Чай с малиновым вареньем видно около двух десятков человек, выходящих за забор изолятора , которых встречают аплодисментами.
2020-08-14T02:07:47+03:00
2020-08-14T02:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 14 августа 2020
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