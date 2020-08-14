Агентство «Sputnik Беларусь» сообщает, что всех задержанных на акциях протеста в Минске до 6 утра выпустят из СИЗО.

У себя в телеграм-канале агентство ссылается на замминистра внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова, который приезжал в изолятор на ул. Окрестина, где уже освобождают задержанных. Сколько точно людей освобождаются, сказать сложно — в коротком видео, которое приводит телеграм канал «Чай с малиновым вареньем видно около двух десятков человек, выходящих за забор изолятора , которых встречают аплодисментами.