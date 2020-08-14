Во втором четвертьфинальном матче ЛЧ «РБ Лейпциг» со счетом 2:1 обыграл мадридский «Атлетико».

Таким образом команда из Германии вышла в полуфинал турнира и сыграет против «ПСЖ», который накануне со счетом 2:1 одолел «Аталанту».
2020-08-14T01:15:45+03:00
2020-08-14T01:15:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 14 августа 2020
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