В Москве, по данным оперативного штаба, скончались еще 11 пациентов с COVID-19.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 4 633-х. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, а за все время пандемии от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
2020-08-14T01:14:28+03:00
2020-08-14T01:14:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 14 августа 2020
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