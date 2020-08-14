Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии.

Как передает РБК, инициатива выдвинута от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является Мазепин. Как сообщает пресс-служба «Уралхима», основной акционер компании считает, что Лукашенко нужно начать переговоры с оппонентами. Он также призвал российские власти «не оставаться в стороне, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено.