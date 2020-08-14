Пред. совета директоров «Уралхима», миллиардер Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии.

Как передает РБК, инициатива выдвинута от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является Мазепин. Как сообщает пресс-служба «Уралхима», основной акционер компании считает, что Лукашенко нужно начать переговоры с оппонентами. Он также призвал российские власти «не оставаться в стороне, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено.
2020-08-14T01:13:26+03:00
2020-08-14T01:13:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692227-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 14 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…