Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за действия милиции на акциях протеста.

В эфире белорусского госканала он взял на себя ответственность за травмы, полученные, как он выразился, «случайными людьми, попавшими под раздачу». В то же время он сказал, что за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников МВД, назвав это покушением на убийство. Глава МВД отметил, что «большинство населения протесты не поддерживает. В Белоруссии, по официальным данным, за время, начавшихся 9 августа, пострадали больше 200 человек, почти 7 тыс. были задержаны.
2020-08-14T01:07:44+03:00
2020-08-14T01:07:48+03:00
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01:07, 14 августа 2020
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