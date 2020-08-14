Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за действия милиции на акциях протеста.

В эфире белорусского госканала он взял на себя ответственность за травмы, полученные, как он выразился, «случайными людьми, попавшими под раздачу». В то же время он сказал, что за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников МВД, назвав это покушением на убийство. Глава МВД отметил, что «большинство населения протесты не поддерживает. В Белоруссии, по официальным данным, за время, начавшихся 9 августа, пострадали больше 200 человек, почти 7 тыс. были задержаны.