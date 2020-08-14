Министры иностранных дел стран ЕС обсудят сегодня ситуацию в Белоруссии.

В центре внимания – возможные санкции против этой страны и активизация поддержки белорусской оппозиции. Принятие какого-либо решения уже сегодня не ожидается. Скорей всего министры продолжат обсуждение на сл. встрече 27-28 августа в Берлине.
2020-08-14T01:05:17+03:00
2020-08-14T01:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 14 августа 2020
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