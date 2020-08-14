Z Архив новостей новости
5 1 6 74
00:05, 14 августа 2020

В Лондоне сегодня продолжатся административные слушания по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанджа в США

Они идут уже больше года.

В магистратском суде района Вестминстер должно пройти одно из последних административных слушаний перед началом основного разбирательства, которое назначено на сентябрь. На прошлом заседании судья Ванесса Барайтсер объявила, что осенью Джулиан Ассандж будет должен присутствовать в зале очно, а пока что он, как правило, следит за происходящим по видеосвязи из тюрьмы.
На административных слушаниях судья изучала новые обвинения, предъявленные основателю WikiLeaks прокуратурой Соединённых Штатов. За последние несколько лет в его деле набрались десятки эпизодов. В общей сложности Джулиану Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы по статьям о раскрытии секретной информации, взлому компьютеров государственных чиновников и многим другим.
Основателя WikiLeaks задержали в апреле прошлого года, после того как он семь лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне от обвинений в домогательствах и изнасиловании.

Сайт WikiLeaks работает с 2006-ого года. Среди его самых известных публикаций — переписка американских дипломатов и обнародование документов о военных кампаниях США на Ближнем востоке.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 301 6 35413 08.08
Новости

Москва выразила обеспокоенность обстановкой в Белоруссии Российский МИД усмотрел внешнее вмешательство в дела союзной республики с целью «расколоть общество и дестабилизировать ситуацию»...

5 82 6 9722
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 174 6 21541 09.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 244 6 30908 08.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 461 6 61808 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 98 6 13401 10.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18041 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6038 11.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 243 6 42215 12.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 209 6 36869 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 135 6 23518 13.08
Новости

Государственный долг России, согласно официальным данным, превысил резервы правительства Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Минфина и ЦБ…

5 36 6 6436
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 69 6 13101 13.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 227 6 42459 12.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 39162 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25225 11.08

Популярное за неделю

Новости

МИД РФ: В Москве фиксируют попытки внешнего вмешательства в Белоруссии с целью дестабилизации ситуации При этом в МИДе отметили, что попытки найти «русский след» в дестабилизации в Белоруссии безосновательны…

5 89 6 17914
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль не ожидал, что он поскользнется на этой банановой кожуре. Потому что Фургал больше, чем Фургал уже точно так же, как в Белоруссии: Светлана Тихановская — гораздо больше, чем Светлана Тихановская…

5 97 6 100165 08.08
#слушать 49:54 8читать $скачать 11.4 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 174 6 21507 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 201 6 334603 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 176 6 171704 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8676508
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4589806

Сегодня в эфире