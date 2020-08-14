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00:04, 14 августа 2020

Люблинский суд Москвы приступит к рассмотрению иска бизнесмена Александра Удодова к оппозиционеру Алексею Навальному

Зять премьер-министра Михаила Мишустина просит о защите чести и деловой репутации.

Удодов требует удалить информацию в блоге и YouTube-канале Навального и опровергнуть несоответствующие действительности сведения. Также он просит, чтобы, в случае удовлетворения иска, глава Фонда борьбы с коррупцией зачитал решение суда и опубликовал эту записать на 4 месяца. Еще он хочет взыскать с ответчика полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. О каких именно сведениях идет речь, в суде не уточнили.

В январе Навальный выпустил расследование о засекреченной недвижимости Мишустина, а в конце февраля о нью-йоркских квартирах семьи премьера. Глава ФБК утверждал со ссылкой на данные реестра недвижимости Нью-Йорка, что в 2009–2010 годах компании, связанные с Удодовым, купили в жилом комплексе в центре города шесть квартир стоимость почти 6,5 миллионов долларов. Практически одновременно там же была куплена недвижимость, впоследствии арестованная в рамках «дела Магнитского». Сам бизнесмен, по сведениям ФБК, сделал состояние на мошеннических схемах с налогами во временя, когда Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу.

По данным из открытых источников, Александр Удодов является основным акционером компании «Грибная радуга» по производству шампиньонов в Курской области. Он владеет несколькими крупными торговыми центрами в Москве и регионах и является членом правления Евразийского трубопроводного консорциума.



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