В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом

Накануне прирост смертности оказался идентичным. Общее число жертв в городе, таким образом, достигло 4633. Число зараженных в Москве с начала эпидемии достигло 250 тысяч. Из них более 190 тысяч выздоровели.
2020-08-14T00:03:10+03:00
2020-08-14T00:03:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 14 августа 2020
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