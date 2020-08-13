ВОЗ оценила затраты на препараты от коронавируса в 100 миллиардов долларов

Именно столько, по мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса понадобится, чтобы разработать лекарства и вакцины. Он добавил, что после создания препаратов спрос на них будет превышать предложение. Как выразился Гебрейсус, соревнование за поставки уже привело к «вакцинному национализму». Он призвал мировое сообщество к солидарности в этом вопросе.
2020-08-13T23:03:43+03:00
2020-08-13T23:04:44+03:00
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23:03, 13 августа 2020
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