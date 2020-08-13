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23:02, 13 августа 2020

Палестинское руководство назвало соглашение с Израилем предательством со стороны Эр-Рияда

Объединенные Арабские Эмираты стали третьей арабской страной, согласившейся установить с еврейским государством дипломатические и экономические отношения. Длительные переговоры завершились подписанием документа о примирении.



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