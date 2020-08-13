Глава администрации белорусского президента рассказала о поручении Лукашенко разобраться с массовыми задержаниями

Глава администрации белорусского президента рассказала о поручении Александра Лукашенко разобраться с массовыми задержаниями. По словам Натальи Кочановой, он услышал мнение трудовых коллективов на этот счет. На сегодня более тысячи человек отпущены под обязательства не участвовать в акциях.

К требованиям демонстрантов, не согласных с результатами выборов, объявленными Центризбиркомом, присоединились коллективы крупнейших предприятий страны. Сотрудники БелАЗа, МАЗа, Минского тракторного завода, «Белмедпрепаратов» и других предприятий призвали пересчитать голоса на выборах.