Ученые признали засуху 2018-2019 годов самой сильной с середины 18 века

Немецко-чешская команда, работавшая в Центре Гельмгольца по исследованиям в сфере окружающей среды, подсчитала, что от двухгодичной засухи пострадала половина пахотных земель Центральной Европы. Авторы исследования пришли к выводу, что причиной этого стали выбросы парниковых газов в атмосферу. По прогнозам ученых, если уровень выбросов сохранится, к концу века частота и масштаб засух вырастут.
2020-08-13T22:32:35+03:00
2020-08-13T22:32:35+03:00
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22:32, 13 августа 2020
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