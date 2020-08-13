Ученые признали засуху 2018-2019 годов самой сильной с середины 18 века

Немецко-чешская команда, работавшая в Центре Гельмгольца по исследованиям в сфере окружающей среды, подсчитала, что от двухгодичной засухи пострадала половина пахотных земель Центральной Европы. Авторы исследования пришли к выводу, что причиной этого стали выбросы парниковых газов в атмосферу. По прогнозам ученых, если уровень выбросов сохранится, к концу века частота и масштаб засух вырастут.