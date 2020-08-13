Тренер футбольного клуба «Рубин» оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял такое решение из-за оскорбительного поведения Леонида Слуцкого в отношении арбитра. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Позавчера «Рубин» на своем поле проиграл московскому «Локомотиву». В перерыве встречи тренера удалили за споры с судьей, не назначившим пенальти. На послематчевой пресс-конференции Слуцкий призвал дисквалифицировать арбитра «до конца сезона, а лучше пожизненно».