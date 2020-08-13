В Белоруссии названо имя погибшего во время протестов

«Радио Свобода» передает, что это 34-летний Александр Тарайковский. Сегодня прошло опознание тела. Житель Минска погиб 10 августа при разгоне демонстрантов. Как утверждает МВД, он пытался бросить в сотрудников милиции самодельное взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. По другой версии, местный житель погиб при взрыве светошумовой гранаты, которые активно применяют силовики. Жена Тарайковского в версию о самодельной взрывчатке верить отказалась. Она сказала, что, уходя из дома, он не взял с собой ничего, кроме телефона.
2020-08-13T22:31:36+03:00
2020-08-13T22:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 13 августа 2020
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