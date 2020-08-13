Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных во время массовых акций протеста в Минске

В перечень попали чуть более 500 имен. Речь идет лишь о тех, кому назначили административный арест в один день – 11 августа. Судя по списку, задержанные получали от 4 до 25 суток ареста.

Массовые акции продолжаются в Белоруссии пятый день подряд. Только по официальным данным, число задержанных во время протестов превысило 6 с половиной тысяч человек. Поводом для недовольства граждан стали итоги президентских выборов. ЦИК объявил о победе действующего главы Александра Лукашенко.