Z Архив новостей новости
5 0 6 0
22:04, 13 августа 2020

Профсоюз журналистов обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав в газете «Ведомости»

Ее авторы утверждают, что на журналистов оказывается давление.

Поводом для жалобы стала ситуация вокруг редактора отдела расследований «Ведомостей» Бэлы Ляув. Она одновременно возглавляет профсоюз издания. Журналистка утверждает, что главный редактор газеты Андрей Шмаров и гендиректор компании-издателя газеты хотят привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Якобы она не пишет заметок.

При этом Ляув в интервью интернет-изданию РБК настаивает – она находится на больничном, а значит, требование со стороны руководства «Ведомостей» незаконно. Отрицает она и отсутствие работы над материалами: по ее словам, одно из расследований о 75-й годовщине Победы снял Шмаров, а второе вышло в середине июля, в работе – еще один текст и интервью.
Адвокат Павел Андреев, представляющий интересы профсоюза «Ведомостей», рассказал также о случае, когда от одного из сотрудников потребовали немедленно вернуться в редакцию из удаленного режима. И это несмотря на имеющийся договор и положенные по закону 2 месяца на его расторжение, добавил юрист.

В компании-издателе «Ведомостей» «Бизнес Ньюс Медиа» все претензии отвергают и уверяют, что строго соблюдают трудовое законодательство.

Несколько месяцев назад владельцем «Ведомостей» стал основатель медиагруппы «ФедералПресс» Иван Еремин. Главным редактором был назначен Андрей Шмаров. Сразу после этого из газеты уволились все заместители главреда. Ее сотрудники обвинили Шмарова в смене редакционной политики и попытках цензуры.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Москва выразила обеспокоенность обстановкой в Белоруссии Российский МИД усмотрел внешнее вмешательство в дела союзной республики с целью «расколоть общество и дестабилизировать ситуацию»...

5 82 6 9154
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 300 6 35341 08.08
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 173 6 21327 09.08
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 242 6 30526 08.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 461 6 61773 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 98 6 13387 10.08
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 124 6 18029 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 133 6 22539 09:54
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6028 11.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 233 6 39931 12.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 209 6 36850 10.08
8читать ;смотреть
Новости

Государственный долг России, согласно официальным данным, превысил резервы правительства Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Минфина и ЦБ…

5 36 6 6410
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 237 6 42326 12.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 68 6 12737 06:59
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 39071 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25210 11.08

Популярное за неделю

Новости

МИД РФ: В Москве фиксируют попытки внешнего вмешательства в Белоруссии с целью дестабилизации ситуации При этом в МИДе отметили, что попытки найти «русский след» в дестабилизации в Белоруссии безосновательны…

5 86 6 17212
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль не ожидал, что он поскользнется на этой банановой кожуре. Потому что Фургал больше, чем Фургал уже точно так же, как в Белоруссии: Светлана Тихановская — гораздо больше, чем Светлана Тихановская…

5 95 6 99927 08.08
#слушать 49:54 8читать $скачать 11.4 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 173 6 21286 09.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ефремов высветил в нас такое, что стало страшно смотреть То, что он так играет сейчас, – кому-то это кажется трусостью, кому-то распадом, а он проживает страшную роль, которая очень назидательна, которая может оказаться очень страшным уроком…

5 199 6 334173 07.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 178 6 171383 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8676433
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4589654

Сегодня в эфире