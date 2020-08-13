Профсоюз журналистов обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение трудовых прав в газете «Ведомости»

Ее авторы утверждают, что на журналистов оказывается давление.

Поводом для жалобы стала ситуация вокруг редактора отдела расследований «Ведомостей» Бэлы Ляув. Она одновременно возглавляет профсоюз издания. Журналистка утверждает, что главный редактор газеты Андрей Шмаров и гендиректор компании-издателя газеты хотят привлечь ее к дисциплинарной ответственности. Якобы она не пишет заметок.

При этом Ляув в интервью интернет-изданию РБК настаивает – она находится на больничном, а значит, требование со стороны руководства «Ведомостей» незаконно. Отрицает она и отсутствие работы над материалами: по ее словам, одно из расследований о 75-й годовщине Победы снял Шмаров, а второе вышло в середине июля, в работе – еще один текст и интервью.

Адвокат Павел Андреев, представляющий интересы профсоюза «Ведомостей», рассказал также о случае, когда от одного из сотрудников потребовали немедленно вернуться в редакцию из удаленного режима. И это несмотря на имеющийся договор и положенные по закону 2 месяца на его расторжение, добавил юрист.

В компании-издателе «Ведомостей» «Бизнес Ньюс Медиа» все претензии отвергают и уверяют, что строго соблюдают трудовое законодательство.

Несколько месяцев назад владельцем «Ведомостей» стал основатель медиагруппы «ФедералПресс» Иван Еремин. Главным редактором был назначен Андрей Шмаров. Сразу после этого из газеты уволились все заместители главреда. Ее сотрудники обвинили Шмарова в смене редакционной политики и попытках цензуры.