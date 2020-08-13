Премии руководству «Газпрома», согласно отчетам, выросли почти в два раза при миллиардных убытках компании

Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм». В целом, доходы членов правления в первом полугодии превысили 1 миллиард рублей. В состав правления «Газпрома» входит 14 человек, в том числе глава Алексей Миллер и 8 его заместителей. Еще в апреле в руководстве прогнозировали снижение доходов за падение объемов поставок газа.
2020-08-13T21:32:13+03:00
2020-08-13T21:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 13 августа 2020
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