СК возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД

В систематической коррупции заподозрили 12 сотрудников учебного заведения. Среди фигурантов – заместитель начальника факультета и руководители нескольких кафедр, — сообщает ведомство. По данным следствия, фигуранты получали крупные взятки за допуск слушателей к экзаменам и успешную сдачу зачетов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 2 миллиона рублей.
2020-08-13T21:31:54+03:00
2020-08-13T21:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 13 августа 2020
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