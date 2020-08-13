СК возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД

В систематической коррупции заподозрили 12 сотрудников учебного заведения. Среди фигурантов – заместитель начальника факультета и руководители нескольких кафедр, — сообщает ведомство. По данным следствия, фигуранты получали крупные взятки за допуск слушателей к экзаменам и успешную сдачу зачетов. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 2 миллиона рублей.