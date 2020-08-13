Координатора «Открытой России» допросили по делу об участии в массовых беспорядках в Белоруссии

Антону Важенкову грозит до 8 лет колонии, — пишет сайт «Медуза» со ссылкой на адвоката Антона Гашинского. Важенкова задержали в день выборов президента. Он приехал в Минск как независимый наблюдатель. По словам защитника, координатора «Открытой России» избили, на ближайшее время ему назначили судмедэкспертизу.

Массовые акции протеста не прекращаются в Белоруссии с 9 августа, когда ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. МВД утверждает, что задержало координаторов беспорядков.