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21:31, 13 августа 2020

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился за травмы, нанесенные «случайным людям»

«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу» — заявил он. Караев отметил, что милиция должна быстрее отпускать задержанных.

Караев также отметил, что за трое суток «было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей». Он назвал это покушениями на убийство и предложил «представить ответную реакцию товарищей этих военнослужащих».

Акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым убедительную победу одержал действующий глава Александр Лукашенко. По официальным данным, за эти дни милиция задержала более 6 с половиной тысяч человек. В больницы попали порядка 250. Агентство Reuters сообщило, что Евросоюз на этом фоне рассматривает возможность введения санкций в отношении Минска.



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