В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

По предварительным данным, несколько человек получили ранения, один скончался. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что обстрелявшие машину скрылись. Их разыскивает полиция. Об обстоятельствах случившегося и мотивах преступников пока ничего неизвестно.