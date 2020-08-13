В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

По предварительным данным, несколько человек получили ранения, один скончался. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что обстрелявшие машину скрылись. Их разыскивает полиция. Об обстоятельствах случившегося и мотивах преступников пока ничего неизвестно.
2020-08-13T21:03:39+03:00
2020-08-13T21:03:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2692169-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…