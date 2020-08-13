Столичные власти отказали ЛДПР в проведении акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края

Партия намеревалась организовать митинг на Пушкинской площади 22 августа, однако, его не согласовали из-за ограничений, связанных с эпидемией, — передает агентство ТАСС.

В связи с этим ЛДПР намерена провести встречу активистов на закрытой территории. К ней с помощью социальных сетей и прямой трансляции постараются подключить максимальное количество участников.

В начале июля Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств 15-летней давности. Сам чиновник вину не признал, в его поддержку в Хабаровском крае проходит акция протеста.